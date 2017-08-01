Полмиллиона игроков купили Fortnite в первый день продаж

Разработчики многопользовательского шутера отчитались о своих первых достижениях.

Студия Epic Games сообщила, что в первый день продаж игру приобрели 500 тысяч человек. Такой информацией поделился Даррен Сагг, руководитель разработки Fortnite.

За первый день продаж Fortnite купили полмиллиона игроков Фото: © Epic Games, Inc.

Сейчас игра находится в раннем доступе. Для того чтобы получить к ней доступ, необходимо купить одно из изданий — от 1199 до 5000 рублей.