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Опубликовано 1 августа 2017, 08:54

Полмиллиона игроков купили Fortnite в первый день продаж

Фото: &copy; Epic Games, Inc.

Фото: © Epic Games, Inc.

Разработчики многопользовательского шутера отчитались о своих первых достижениях.

Студия Epic Games сообщила, что в первый день продаж игру приобрели 500 тысяч человек. Такой информацией поделился Даррен Сагг, руководитель разработки Fortnite.

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За первый день продаж Fortnite купили полмиллиона игроков

Фото: © Epic Games, Inc.

Сейчас игра находится в раннем доступе. Для того чтобы получить к ней доступ, необходимо купить одно из изданий — от 1199 до 5000 рублей.

Уже в 2018 году Fortnite станет бесплатной.

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Сергей Сурепин
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