Фанат прошёл Portal без использования порталов
Популярный блогер установил новый мировой рекорд по скоростному прохождению игры.
Видеоблогер под псевдонимом Icy опубликовал видеодоказательство своего нового рекорда. Он прошёл первую часть Portal за 49 минут.
Вместе с этим геймер не использовал порталы. Блогеру пришлось прибегнуть к лазейками и ошибкам в игре, которые позволили ему пройти Portal без основной механики головоломки.
Фанат установил мировой рекорд по скоростному прохождению Portal
Напомним, что мировой рекорд прохождения Portal составляет 7 минут. Однако пользователю пришлось всё же использовать порталы.