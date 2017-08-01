Фанат прошёл Portal без использования порталов

Видеоблогер под псевдонимом Icy опубликовал видеодоказательство своего нового рекорда. Он прошёл первую часть Portal за 49 минут.

Вместе с этим геймер не использовал порталы. Блогеру пришлось прибегнуть к лазейками и ошибкам в игре, которые позволили ему пройти Portal без основной механики головоломки.