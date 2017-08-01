Продюсер "Обители зла" снимет фильм по мотивам The Long Dark

В основу будущей картины ляжет сюжет симулятора выживания от студии независимых разработчиков.

1 августа состоится полноценный релиз The Long Dark — игра выйдет из раннего доступа Steam. Пользователи получат доступ к первым двум эпизодам сюжетной кампании.

По этому поводу студия Hinterland анонсировала художественный фильм, в основу которого ляжет The Long Dark. Проектом занимаются Джереми Болт (продюсер "Обители зла") и Джаред Пеллетье (режиссёр Omega).