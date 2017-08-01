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Регион
Опубликовано 1 августа 2017, 09:59

Продюсер "Обители зла" снимет фильм по мотивам The Long Dark

Фото: &copy; The Long Dark

Фото: © The Long Dark

В основу будущей картины ляжет сюжет симулятора выживания от студии независимых разработчиков.

1 августа состоится полноценный релиз The Long Dark — игра выйдет из раннего доступа Steam. Пользователи получат доступ к первым двум эпизодам сюжетной кампании.

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По мотивам The Long Dark снимут фильм

Фото: © The Long Dark

По этому поводу студия Hinterland анонсировала художественный фильм, в основу которого ляжет The Long Dark. Проектом занимаются Джереми Болт (продюсер "Обители зла") и Джаред Пеллетье (режиссёр Omega).

Разработчики поделились небольшой зарисовкой — в ролике показали, что нас ждёт в полнометражном фильме.

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Сергей Сурепин
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