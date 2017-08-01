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Опубликовано 1 августа 2017, 10:21

Titanfall 2 стала доступна в Origin Access

Фото: &copy; Electronic Arts Inc.

Фото: © Electronic Arts Inc.

Также в ближайшее время разработчики планируют добавить в библиотеку сервиса Battlefield 1.

Компания Electronic Arts объявила о том, что с первого августа в библиотеке Origin Access появится Titanfall 2. Многопользовательский шутер доступен подписчикам без каких-либо ограничений.

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Подписчики Origin Access получили Titanfall 2

Фото: © Electronic Arts Inc.

В будущем разработчики планируют добавить ещё один шутер в библиотеку Origin Access — Battlefield 1. Точной даты пока нет.

Напомним, подписка Origin Access в России стоит 249 рублей за один месяц.

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Сергей Сурепин
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