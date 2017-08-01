Titanfall 2 стала доступна в Origin Access

Также в ближайшее время разработчики планируют добавить в библиотеку сервиса Battlefield 1.

Компания Electronic Arts объявила о том, что с первого августа в библиотеке Origin Access появится Titanfall 2. Многопользовательский шутер доступен подписчикам без каких-либо ограничений.

Подписчики Origin Access получили Titanfall 2 Фото: © Electronic Arts Inc.

В будущем разработчики планируют добавить ещё один шутер в библиотеку Origin Access — Battlefield 1. Точной даты пока нет.