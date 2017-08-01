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Регион
Опубликовано 1 августа 2017, 10:47

Пользователь похудел на 40 килограммов, играя в Pokemon Go

Фото: &copy;&nbsp;pokemon go

Фото: © pokemon go

Разработчики не прошли мимо успехов фаната и подарили ему специальные часы Pokemon Go Plus.

Пользователь под псевдонимом Treyyates рассказал, что за время игры в Pokemon Go ему удалось похудеть на 40 килограммов. После того как геймер начал активно ловить покемонов, он занялся спортом.

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Фанат Pokemon Go похудел с помощью игры на 40 килограммов

Фото: © playground.ru

Компания Niantic обратила внимание на историю пользователя. Разработчики выразили ему свою признательность и отправили игроку два комплекта часов Pokemon Go Plus.

С помощью специальных часов можно намного удобнее ловить покемонов. Например, устройство будет вибрировать, когда неподалёку от вас обнаружится один из карманных монстров.

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Сергей Сурепин
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