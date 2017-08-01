Пользователь похудел на 40 килограммов, играя в Pokemon Go
Фото: © pokemon go
Разработчики не прошли мимо успехов фаната и подарили ему специальные часы Pokemon Go Plus.
Пользователь под псевдонимом Treyyates рассказал, что за время игры в Pokemon Go ему удалось похудеть на 40 килограммов. После того как геймер начал активно ловить покемонов, он занялся спортом.
Фанат Pokemon Go похудел с помощью игры на 40 килограммов
Фото: © playground.ru
Компания Niantic обратила внимание на историю пользователя. Разработчики выразили ему свою признательность и отправили игроку два комплекта часов Pokemon Go Plus.
С помощью специальных часов можно намного удобнее ловить покемонов. Например, устройство будет вибрировать, когда неподалёку от вас обнаружится один из карманных монстров.