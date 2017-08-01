Кузнецова поддержала идею создания "реестра педофилов"
Анна Кузнецова. Фото:© РИА Новости/Алексей Никольский
Об этом уполномоченная по правам ребёнка заявила в связи с инцидентом в Подмосковье, где в оздоровительном лагере "Салют" воспитатель совершил развратные действия в отношении воспитанников.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что поддерживает идею создания "реестра педофилов" и пожизненного контроля за совершившими подобные преступления в отношении детей.
— Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова считает, что очередное ЧП в подмосковном детском оздоровительном лагере свидетельствует о несовершенстве системы отбора персонала и контроля за безопасностью детей, — сообщил аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РФ.
Речь идёт об инциденте в оздоровительном лагере "Салют" в Рузском районе Подмосковья. Воспитатель подозревается в совершении развратных действий без применения насилия в отношении двух воспитанников 2005 года рождения. Мужчина признал свою вину и заключён под стражу. Заведено уголовное дело.
Кузнецова отметила то, что сейчас разрабатываются квалификационные требования к персоналу и прочие методические рекомендации.
— Очень важно, чтобы они помогали выявить в кандидатах подобные преступные наклонности и иные девиации, — подчеркнула детский омбудсмен.