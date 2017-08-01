В Швеции в квартиру с женщиной и детьми кинули взрывное устройство
Полицейский в Швеции. Фото: Twitter/@pressefotosdk
Сотрудники полиции выясняют, какой именно предмет взорвался в апартаментах, а также устанавливают все обстоятельства ЧП.
В одной из квартир в шведском городе Мальмё прогремел взрыв. Как сообщает местная полиция, ЧП произошло после того, как неизвестный бросил в помещение взрывное устройство. Примечательно, что в этот момент в апартаментах находилась женщина с тремя маленькими детьми.
— Неизвестный пока предмет взорвался в квартире на улице Кантатгатан в Мальмё. Никто не пострадал, нанесён лишь материальный ущерб, — отмечается в заявлении сотрудников правоохранительных органов.
Как пояснили представители полиции, это уже четвёртый по счёту взрыв, который произошёл в Мальмё за эту неделю. Спецслужбы пока выясняют, есть ли связь между этими случаями.