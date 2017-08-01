Игрок Fortnite потратил 1500 долларов на редкого персонажа

Пользователь под псевдонимом daymeeuhn рассказал на Reddit, что за шесть дней с момента выхода Fortnite он потратил 1500 долларов на внутриигровые контейнеры. Геймер хотел получить редкого персонажа.

Чтобы получить редкого персонажа в Fortnite, игрокам необходимо открыть как можно больше контейнеров. Их можно получить не только за прохождения игры, но и покупая за реальные деньги.