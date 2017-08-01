Игрок Fortnite потратил 1500 долларов на редкого персонажа
Этой суммы заядлый геймер лишился лишь спустя шесть дней с момента выхода многопользовательского шутера.
Фото: © Fortnite
Пользователь под псевдонимом daymeeuhn рассказал на Reddit, что за шесть дней с момента выхода Fortnite он потратил 1500 долларов на внутриигровые контейнеры. Геймер хотел получить редкого персонажа.
Редкий персонаж Fortnite обошёлся игроку в 1500 долларов
Фото: © Fortnite
Чтобы получить редкого персонажа в Fortnite, игрокам необходимо открыть как можно больше контейнеров. Их можно получить не только за прохождения игры, но и покупая за реальные деньги.
Напомним, сейчас Fortnite находится в раннем доступе. Полная версия игры выйдет в 2018 году.