Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 августа 2017, 14:21

Авторы Minecraft запустят совместную бету на Android и Windows 10

Фото: &copy;&nbsp;Minecraft

Фото: © Minecraft

Разработчики планируют протестировать возможность объединения пользователей на разных платформах.

Студия Mojang выпустит кросс-платформенную бета-версию Minecraft для пользователей операционных систем Android и Windows 10. Разработчики хотят протестировать систему перед выходом обновления Better Together.

image

Кросс-платформенная бета-версия Minecraft станет доступна на Android и Windows 10

Фото: © Minecraft

Спустя несколько дней разработчики откроют доступ для пользователей Xbox One. В команде рассказали, что в процессе тестирования в игре будут появляться новые возможности.

Напомним, главная особенность обновления Better Together для Minecraft — перенос игры на движок семейства Bedrock Engine. Это позволит сделать игру кросс-платформенной.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • minecraft
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar