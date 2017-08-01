Авторы Minecraft запустят совместную бету на Android и Windows 10

Студия Mojang выпустит кросс-платформенную бета-версию Minecraft для пользователей операционных систем Android и Windows 10. Разработчики хотят протестировать систему перед выходом обновления Better Together.

Спустя несколько дней разработчики откроют доступ для пользователей Xbox One. В команде рассказали, что в процессе тестирования в игре будут появляться новые возможности.