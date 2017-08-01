Авторы Minecraft запустят совместную бету на Android и Windows 10
Фото: © Minecraft
Разработчики планируют протестировать возможность объединения пользователей на разных платформах.
Студия Mojang выпустит кросс-платформенную бета-версию Minecraft для пользователей операционных систем Android и Windows 10. Разработчики хотят протестировать систему перед выходом обновления Better Together.
Кросс-платформенная бета-версия Minecraft станет доступна на Android и Windows 10
Фото: © Minecraft
Спустя несколько дней разработчики откроют доступ для пользователей Xbox One. В команде рассказали, что в процессе тестирования в игре будут появляться новые возможности.
Напомним, главная особенность обновления Better Together для Minecraft — перенос игры на движок семейства Bedrock Engine. Это позволит сделать игру кросс-платформенной.