Поставки PS4 превысили 63 миллиона копий

Компания Sony опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2018 финансового года, который стартовал 1 апреля. За три месяца поставки консоли PS4 составили 3,3 миллиона копий.

Поставки не означают фактические продажи консоли, а указывают только на PS4, которые получили продавцы. Последний раз фактические продажи были на уровне 60 миллионов — об этом Sony сообщила 11 июня перед выставкой E3 2017.