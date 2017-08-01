Bioware Montreal и EA Motive станут одной студией
Скриншот © L!FE
Разработчики официально объявили о слиянии двух студий и начале работы над новым проектом.
Студии Bioware Montreal и EA Motive теперь станут одним целым. Информацию об этом подтвердили представители компании Electronic Arts.
EA объединила студии Bioware Montreal и Motive
Скриншот © L!FE
Предполагается, что слияние студий связано с сокращением штата BioWare Montreal после неудачного релиза Mass Effect: Andromeda. В компании заявили, что в новую команду уже удалось нанять сто новых сотрудников.
Сейчас команда работает над новым проектом. Возможно, над новой игрой по Star Wars.