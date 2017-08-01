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Опубликовано 1 августа 2017, 15:21

Bioware Montreal и EA Motive станут одной студией

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Разработчики официально объявили о слиянии двух студий и начале работы над новым проектом.

Студии Bioware Montreal и EA Motive теперь станут одним целым. Информацию об этом подтвердили представители компании Electronic Arts.

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EA объединила студии Bioware Montreal и Motive

Скриншот © L!FE

Предполагается, что слияние студий связано с сокращением штата BioWare Montreal после неудачного релиза Mass Effect: Andromeda. В компании заявили, что в новую команду уже удалось нанять сто новых сотрудников.

Сейчас команда работает над новым проектом. Возможно, над новой игрой по Star Wars.

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Сергей Сурепин
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