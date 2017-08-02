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Регион
Опубликовано 2 августа 2017, 02:59

Премьер Черногории Душко Маркович рассказал об ошибке вице-президента США

Душко Маркович. Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Душко Маркович. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Черногории Душко Маркович поделился с членами своей делегации, что во время их торжественной встречи с вице-президентом США Майком Пенсом американец допустил ошибку в протоколе церемонии встречи. Об этом сообщает издание Vijesti.

— Он не знал, что надо встать рядом с флагом при выходе из самолёта, —рассказал премьер-министр Черногории, не заметив подошедших журналистов.

Члены делегации прервали Марковича, когда заметили, что журналисты снимают увлёкшегося рассказом чиновника на камеру.

Душко Маркович возглавлял церемонию встречи американского вице-президента. Вместе с почётным караулом он несколько часов ожидал Пенса на 40-градусной жаре.

Майкл Пенс прибыл в Подгорицу для участия в саммите Адриатической хартии и проведения двусторонних встреч с главами правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии, Словении, Сербии и самопровозглашённого Косова.

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Эмила Сидорова
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