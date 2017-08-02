В Сети появился намёк на новую Midnight Club
Пользователи делятся на форуме скриншотами из новой части Midnight Club. Разработчики молчат.
На форуме Reddit появилась публикация, в которой пользователь заявил, что студия Rockstar работает над обновлённой версией Midnight Club: Street Racing для современных платформ. В качестве доказательства автор публикации привёл скриншоты из игры.
Rockstar работает над улучшенной версией Midnight Club: Street Racing
Фото: © Midnight Club Wiki
Из записи ясно, что скриншоты находятся на серверах компании Microsoft. Вместе с этим пользователь указал ссылку на учётную запись разработчика, который якобы уже тестировал игру.
Студия Rockstar пока не комментирует ситуацию.