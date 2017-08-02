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Опубликовано 2 августа 2017, 08:33

В Сети появился намёк на новую Midnight Club

Пользователи делятся на форуме скриншотами из новой части Midnight Club. Разработчики молчат.

На форуме Reddit появилась публикация, в которой пользователь заявил, что студия Rockstar работает над обновлённой версией Midnight Club: Street Racing для современных платформ. В качестве доказательства автор публикации привёл скриншоты из игры.

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Rockstar работает над улучшенной версией Midnight Club: Street Racing

Фото: © Midnight Club Wiki

Из записи ясно, что скриншоты находятся на серверах компании Microsoft. Вместе с этим пользователь указал ссылку на учётную запись разработчика, который якобы уже тестировал игру.

Студия Rockstar пока не комментирует ситуацию.

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Сергей Сурепин
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