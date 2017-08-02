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Опубликовано 2 августа 2017, 09:04

Авторы Dreadnought объявили о бета-тесте на PS4

Во время открытого бета-тестирования консольных игроков ожидают эксклюзивные бонусы.

Сейчас у владельцев PlayStation 4 есть возможность протестировать Dreadnought. Космический экшен от независимой студии Yager находится в стадии открытого бета-тестирования. Игру можно загрузить в магазине PlayStation Store.

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Стартовал бета-тест Dreadnought на PS4

Фото: GREY BOX

Также к открытому бета-тестированию есть возможность подключиться у владельцев ПК. Бонусный контент при этом доступен будет только консольным игрокам.

Dreadnought разрабатывается студиями YAGER и Iron Galaxy Studios в партнёрстве с компаниями Six Foot и Grey Box. Финальная дата релиза пока не называется.

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Сергей Сурепин
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