Авторы Dreadnought объявили о бета-тесте на PS4
Во время открытого бета-тестирования консольных игроков ожидают эксклюзивные бонусы.
Сейчас у владельцев PlayStation 4 есть возможность протестировать Dreadnought. Космический экшен от независимой студии Yager находится в стадии открытого бета-тестирования. Игру можно загрузить в магазине PlayStation Store.
Стартовал бета-тест Dreadnought на PS4
Фото: GREY BOX
Также к открытому бета-тестированию есть возможность подключиться у владельцев ПК. Бонусный контент при этом доступен будет только консольным игрокам.
Dreadnought разрабатывается студиями YAGER и Iron Galaxy Studios в партнёрстве с компаниями Six Foot и Grey Box. Финальная дата релиза пока не называется.