Создатель S.T.A.L.K.E.R. сравнил игру со "Звёздными войнами"

У создателя "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" спросили в "Фейсбуке" в очередной раз, когда ждать продолжения шутера. Сергей Григорович ответил и дал понять, что его не интересуют деньги, которые он мог бы заработать на сиквеле игры.

Прямой ответ на вопрос о продолжении был следующий: "Когда звёзды правильно сложатся на небе. Не раньше!". Пользователи начали спрашивать, неужели Григоровичу не нужны деньги, на что тот назвал S.T.A.L.K.E.R. не просто брендом, а также приравнял его к культурному событию целого поколения, сравнив со "Звёздными войнами".