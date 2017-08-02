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Опубликовано 2 августа 2017, 09:36

Создатель S.T.A.L.K.E.R. сравнил игру со "Звёздными войнами"

Сергей Григорович поставил шутер "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" в один ряд с космической сагой по значимости.

У создателя "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" спросили в "Фейсбуке" в очередной раз, когда ждать продолжения шутера. Сергей Григорович ответил и дал понять, что его не интересуют деньги, которые он мог бы заработать на сиквеле игры.

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Создатель S.T.A.L.K.E.R. считает игру такой же значимой, как и "Звёздные войны"

Фото: © Wiki

Прямой ответ на вопрос о продолжении был следующий: "Когда звёзды правильно сложатся на небе. Не раньше!". Пользователи начали спрашивать, неужели Григоровичу не нужны деньги, на что тот назвал S.T.A.L.K.E.R. не просто брендом, а также приравнял его к культурному событию целого поколения, сравнив со "Звёздными войнами".

Напомним, игра "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" разрабатывалась студией GSC Game World. Шутер вышел в марте 2007 года.

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Сергей Сурепин
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