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Опубликовано 2 августа 2017, 10:37

Duelyst заблокировали в России и на Украине

Пользователи начали жаловаться на то, что они не могут зайти в коллекционную карточную игру.

Владельцы Duelyst теперь не могут зайти в игру. Причина — они проживают в странах, которые были внесены в чёрный список компании Bandai Namco. Россия и Украина в их числе.

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Duelyst более не работает в России

Фото: © Кадр из видео YouTube

По словам издателя, подобные меры принять пришлось для соответствия международным законам и правилам. Bandai Namco не называет, какие именно законы и правила повлияли на это.

Вместе с этим издатель подтвердил, что Duelyst официально не будет доступна в ряде стран. Список стран появится позже.

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Сергей Сурепин
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