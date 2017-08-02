Duelyst заблокировали в России и на Украине

Пользователи начали жаловаться на то, что они не могут зайти в коллекционную карточную игру.

Владельцы Duelyst теперь не могут зайти в игру. Причина — они проживают в странах, которые были внесены в чёрный список компании Bandai Namco. Россия и Украина в их числе.

Duelyst более не работает в России Фото: © Кадр из видео YouTube

По словам издателя, подобные меры принять пришлось для соответствия международным законам и правилам. Bandai Namco не называет, какие именно законы и правила повлияли на это.