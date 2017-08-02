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Регион
Опубликовано 2 августа 2017, 09:37

Неймар не пришёл на тренировку "Барселоны" и сообщил об уходе в ПСЖ

Фото: &copy; Reuters

Фото: © Reuters

По сообщениям испанской прессы, бразильский нападающий сообщил партнёрам, что покидает команду.

Косвенным подтверждением этого факта может служить отсутствие 25-летнего игрока на тренировке команды. По официальной информации, распространённой каталонцами, бразильцу разрешил отлучиться главный тренер Эрнесто Вальверде.

Напомним, СМИ неоднократно сообщали о переговорах Неймара с ПСЖ. В ближайшее время он может перейти в парижский клуб за €222 млн — такова сумма отступных в контракте, а общие затраты на подписной бонус и зарплату превысят €400 млн. Однако неизвестно, одобрят ли трансфер международные инстанции — УЕФА уже сообщал о том, что будет проверять переход звезды на предмет соответствия принципам финансового fair play, по которым клубы обязаны быть безубыточными и в связи с этим ограничивать свои расходы.

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Дмитрий Кузнецов
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