Неймар не пришёл на тренировку "Барселоны" и сообщил об уходе в ПСЖ

Напомним, СМИ неоднократно сообщали о переговорах Неймара с ПСЖ. В ближайшее время он может перейти в парижский клуб за €222 млн — такова сумма отступных в контракте, а общие затраты на подписной бонус и зарплату превысят €400 млн. Однако неизвестно, одобрят ли трансфер международные инстанции — УЕФА уже сообщал о том, что будет проверять переход звезды на предмет соответствия принципам финансового fair play, по которым клубы обязаны быть безубыточными и в связи с этим ограничивать свои расходы.