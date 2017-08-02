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Регион
Опубликовано 2 августа 2017, 17:27

В Overwatch вновь пройдут летние Олимпийские игры

Blizzard объявила о возвращении в Overwatch мероприятия, посвящённого летним Олимпийским играм.

Разработчики Overwatch сообщили, что игроки вновь смогут принять участие в мероприятии в честь летних Олимпийских игр в Рио. С 8 по 31 августа в игру вернётся особый соревновательный режим и декоративные предметы для персонажей.

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В Overwatch вновь пройдут Летние олимпийские игры

Фото: © Flickr/TaKeTV Media

Главной частью летних Олимпийских игр в Overwatch вновь станет лусиобол — выдуманный вид спорта, основанный на футболе. В нём геймеры играют за Лусио и пытаются закатить гигантский мяч в ворота команды противника. В этот раз для режима добавят вторую карту, расположенную в Сиднее.

Также во время проведения мероприятия игроки смогут получить декоративные предметы, которые были доступны прошлым летом. Blizzard сообщает, что появятся и новые образы для персонажей, но подробностями разработчик не поделился.

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Станислав Погорский
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