В Overwatch вновь пройдут летние Олимпийские игры

Разработчики Overwatch сообщили , что игроки вновь смогут принять участие в мероприятии в честь летних Олимпийских игр в Рио. С 8 по 31 августа в игру вернётся особый соревновательный режим и декоративные предметы для персонажей.

Главной частью летних Олимпийских игр в Overwatch вновь станет лусиобол — выдуманный вид спорта, основанный на футболе. В нём геймеры играют за Лусио и пытаются закатить гигантский мяч в ворота команды противника. В этот раз для режима добавят вторую карту, расположенную в Сиднее.

Также во время проведения мероприятия игроки смогут получить декоративные предметы, которые были доступны прошлым летом. Blizzard сообщает, что появятся и новые образы для персонажей, но подробностями разработчик не поделился.