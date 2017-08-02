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Опубликовано 2 августа 2017, 17:47

Bethesda начала продавать сувенирную продукцию в Европе

Крупный издатель видеоигр Bethesda открыл европейский магазин мерчендайза, доставляющий заказы в Россию.

2 августа Bethesda сообщила об открытии официального магазина с сувенирами по мотивам игр компании в Европе. Сделав заказ на сайте, можно заказать доставку в том числе в Россию.

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Сувениры по играм Bethesda теперь доставляют в Россию

Скриншот с сайта Bethesda

В ассортимент магазина вошли фигурки, постеры, футболки и различные комиксы по мотивам серий The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored и других.

Магазин официально доставляет все заказы в Россию, но за это придётся доплатить 30 евро. Сообщается, что доставка осуществляется в срок от 7 до 10 дней.

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Станислав Погорский
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