Bethesda начала продавать сувенирную продукцию в Европе

2 августа Bethesda сообщила об открытии официального магазина с сувенирами по мотивам игр компании в Европе. Сделав заказ на сайте, можно заказать доставку в том числе в Россию.

Сувениры по играм Bethesda теперь доставляют в Россию

В ассортимент магазина вошли фигурки, постеры, футболки и различные комиксы по мотивам серий The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored и других.

Магазин официально доставляет все заказы в Россию, но за это придётся доплатить 30 евро. Сообщается, что доставка осуществляется в срок от 7 до 10 дней.