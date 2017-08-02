Ubisoft не переживает за судьбу Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2, продолжение культовой игры про фотографа Джейд в футуристическом мире, было повторно анонсировано на выставке E3 2017. Хотя изначально серия задумывалась трилогией, низкие продажи оригинала задержали сиквел уже на 14 лет. Ив Гийемо, генеральный директор Ubisoft, рассказал об отношении компании к игре.

По словам разработчика, оригинальная Beyond Good & Evil была очень хорошей игрой, при создании которой просто не учли запросы рынка того времени. Приключенческая игра про футуристический мир с девушкой-протагонистом почти не имела шансов на финансовый успех. Так и получилось, но те, кто всё-таки купил игру, влюбились в неё.

Теперь, как считает Гийемо, мир сильно изменился, а серия Beyond Good & Evil со временем обрела культовый статус. Так что Ubisoft не переживает, что сиквел плохо продастся — в конце концов, у компании есть множество серий, стабильно приносящих высокую прибыль. Более того, Beyond Good & Evil 2 создаётся как "имиджевый проект", который поможет улучшить репутацию Ubisoft и найти новых талантливых разработчиков.

Beyond Good & Evil 2 разрабатывается для PC, PS4 и Xbox One и пока не имеет даты выхода.