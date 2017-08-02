Анонсированы новые игры в серии Persona

Одним из новых проектов стала Persona Q2 для портативной консоли Nintendo 3DS. Издатель Atlus не поделился подробностями, но стал известен слоган игры: "Возьми своё сердце".

2 августа в Японии прошёл концерт Persona Super Live P-Sound Bomb!!!! 2017, в рамках которого состоялся анонс новых игр в серии Persona.

Также были анонсированы две танцевальные игры с персонажами номерных частей серии. Ими оказались Persona 3: Dancing Moon Night и Persona 5: Dancing Star Night, которые выйдут для PS4 и PS Vita в Японии в 2018 году.

Дата релиза всех трёх игр на Западе пока не сообщается.