На Rockstar подали в суд из-за персонажа из GTA: Vice City

Компания Psychic Readers Network подала иск на Rockstar, обвиняя последнюю в незаконном использовании образа популярного медиума Мисс Клео. PRN заявляет, что разработчики игры намеренно скопировали внешность и акцент персонажа, на которого у них нет авторских прав.

Согласно заявлению Psychic Readers Network, на создание и продвижение Мисс Клео было потрачено более 100 миллионов долларов, так что Rockstar должна выплатить за нарушение прав 500 миллионов долларов. Представители Rockstar, в свою очередь, считают обвинение абсурдными и собираются отстаивать свои права в суде. Тем не менее известно, что для работы над GTA: Vice City действительно нанимали актрису, которая исполняла роль Мисс Клео. В игре медиума зовут иначе — тётушка Пуле.

GTA: Vice City была выпущена на PC и PS2 более 14 лет назад.