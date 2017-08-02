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Опубликовано 2 августа 2017, 20:08

Экс-тренер "Зенита" Луческу попытается вернуться в Россию со сборной Турции

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Турецкая футбольная федерация объявила о назначении на пост главного тренера Мирчи Луческу.

Контракт будет подписан 4 августа по системе "2+1", то есть на два года с возможностью продления.

Луческу уже работал в нескольких клубах Турции — "Галатасарае" и "Бешикташе". С "Галатасараем" румынский специалист выигрывал Суперкубок УЕФА. В прошлом сезоне 72-летний тренер работал в "Зените". Команда заняла третье место в чемпионате, и, вопреки обещаниям о создании "лучшего клуба восточной Европы", румын был уволен по окончании сезона.

Вполне возможно, в скором времени "Арена-Санкт-Петербург" снова примет у себя Луческу: в отборе на чемпионат мира 2018 года в России Турция идёт на третьем месте в группе I в двух очках от лидеров — Хорватии и Исландии.

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Дмитрий Кузнецов
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