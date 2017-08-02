Два человека погибли после экстренной посадки самолёта на пляже в Португалии
Фото: © РИА Новости/Александр Ковалев
Погибшими оказались 30-летний мужчина и ребёнок. Обстоятельства инцидента выясняются.
В Португалии в результате экстренной посадки самолёта на пляже погибли 30-летний мужчина и девочка. Как сообщает Би-би-си, инцидент произошёл в районе Алмада в юго-западной части Лиссабона.
Two people have been killed by a plane making an emergency landing on a beach in Portugal, according to local media pic.twitter.com/M70Eo5kkOD— Sky News (@SkyNews) 2 августа 2017 г.
По данным СМИ, мужчина и ребёнок загорали в тот момент, когда на пляж экстренно приземлился самолёт. Находившиеся на воздушном судне члены экипажа не пострадали. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.