Два человека погибли после экстренной посадки самолёта на пляже в Португалии

В Португалии в результате экстренной посадки самолёта на пляже погибли 30-летний мужчина и девочка. Как сообщает Би-би-си, инцидент произошёл в районе Алмада в юго-западной части Лиссабона.

По данным СМИ, мужчина и ребёнок загорали в тот момент, когда на пляж экстренно приземлился самолёт. Находившиеся на воздушном судне члены экипажа не пострадали. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.