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Опубликовано 2 августа 2017, 20:19

Два человека погибли после экстренной посадки самолёта на пляже в Португалии

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Александр Ковалев

Фото: © РИА Новости/Александр Ковалев

Погибшими оказались 30-летний мужчина и ребёнок. Обстоятельства инцидента выясняются.

В Португалии в результате экстренной посадки самолёта на пляже погибли 30-летний мужчина и девочка. Как сообщает Би-би-си, инцидент произошёл в районе Алмада в юго-западной части Лиссабона.

По данным СМИ, мужчина и ребёнок загорали в тот момент, когда на пляж экстренно приземлился самолёт. Находившиеся на воздушном судне члены экипажа не пострадали. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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Анна Пономаренко
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