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Регион
Опубликовано 3 августа 2017, 09:07

Федерация киберспорта РФ запустит серию турниров по Dota 2 и Hearthstone

Ежемесячные призовые фонды соревнования составят 125 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.

Федерация компьютерного спорта Российской Федерации анонсировала новую серию открытых турниров по двум дисциплинами: Dota 2 и Hearthstone. Каждый месяц на этих соревнованиях будут разыгрываться 125 тысяч рублей и 25 тысяч соответственно.

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Федерация киберспорта России проведёт турниры по Dota 2 и Hearthstone

Фото: © Flickr/Mario Moise

Первые игры уже объявлены, они пройдут 5 и 6 августа. Для участия в турнире зарегистрироваться может любой желающий. Требование: вам должно исполниться 14 лет.

Зарегистрироваться на турниры можно по ссылкам: Dota 2 и Hearthstone.

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Сергей Сурепин
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