Американские психологи сомневаются в существовании игровой зависимости

Учёные считают, что появление этого понятия связано с политическим давлением и массовой паникой.

Американские психолог Энтони Бин и учёные из Американской психологической ассоциации пришли к выводу, что у понятия "игровая зависимость" нет научного обоснования. Специалисты предположили, что сейчас нет достаточного количества исследований, которые смогли бы доказать существование игровой зависимости.

Психологи усомнились в существовании игровой зависимости Фото: © Flickr/Aaron Jacobs

Энтони Бин считает, что люди, которых причисляют к зависимым от игр, таковыми на самом деле не являются. Психолог связывает увлечение играми со стрессом или депрессией, но говорить открыто о зависимости пока рано.