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Опубликовано 3 августа 2017, 10:14

Энтузиаст улучшил графику GTA V

Игра получила очередную модификацию, которая добавила в проект Rockstar новые краски.

Пользователь под псевдонимом Razed выпустил модификацию NaturalVision Remastered для GTA V. По словам разработчика, он внёс серьёзные изменения в визуальную составляющую игры.

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GTA V стала выглядеть ещё красивее

Фото: © Flickr/Wake Up Freeman

В частности, энтузиаст кардинально изменил систему освещения, динамической погоды и преобразования диапазона яркости. Автор модификации признался, что в первую очередь он хотел сделать Лос-Сантос и штат Сан-Андреас максимально похожими на Лос-Анджелес и Южную Калифорнию.

Всего фанат GTA V потратил на создание модификации около 1,2 тысячи часов и занимался этим проектом полгода.

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Сергей Сурепин
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