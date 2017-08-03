Энтузиаст улучшил графику GTA V
Игра получила очередную модификацию, которая добавила в проект Rockstar новые краски.
Пользователь под псевдонимом Razed выпустил модификацию NaturalVision Remastered для GTA V. По словам разработчика, он внёс серьёзные изменения в визуальную составляющую игры.
GTA V стала выглядеть ещё красивее
Фото: © Flickr/Wake Up Freeman
В частности, энтузиаст кардинально изменил систему освещения, динамической погоды и преобразования диапазона яркости. Автор модификации признался, что в первую очередь он хотел сделать Лос-Сантос и штат Сан-Андреас максимально похожими на Лос-Анджелес и Южную Калифорнию.
Всего фанат GTA V потратил на создание модификации около 1,2 тысячи часов и занимался этим проектом полгода.