Энтузиаст улучшил графику GTA V

Игра получила очередную модификацию, которая добавила в проект Rockstar новые краски.

Пользователь под псевдонимом Razed выпустил модификацию NaturalVision Remastered для GTA V. По словам разработчика, он внёс серьёзные изменения в визуальную составляющую игры.

GTA V стала выглядеть ещё красивее Фото: © Flickr/Wake Up Freeman

В частности, энтузиаст кардинально изменил систему освещения, динамической погоды и преобразования диапазона яркости. Автор модификации признался, что в первую очередь он хотел сделать Лос-Сантос и штат Сан-Андреас максимально похожими на Лос-Анджелес и Южную Калифорнию.