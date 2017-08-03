Авторы Titanfall 2 выпустили максимальное издание игры

Издатель Electronic Arts объявил о выходе максимального издания Titanfall 2. Многопользовательский шутер получил новое издание на PC, PS4 и Xbox One.

В максимальное издание Titanfall 2 вошли прайм-версии титанов Ион и Скорч, шесть эксклюзивных боевых раскрасок, шесть рисунков на корпус, две камуфляжные раскраски, эксклюзивная эмблема и набор "Ключ на старт".