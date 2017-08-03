Авторы Yakuza Kiwami выпустят четыре дополнения

Популярная игра про японскую мафию в сентябре 2017 года получит сразу несколько дополнений.

Переиздание первой части Yakuza выйдет 29 августа на PS4. Игра получит название Yakuza Kiwami. В сентябре разработчики выпустят четыре бесплатных дополнения.

В сентябре Yakuza Kiwami получит четыре бесплатных дополнения Фото: © Кадр из видео YouTube/Yakuza Kiwami — PS4 Trailer | E3 2017

5 сентября выйдет набор Kiwami Fun Pack. В него войдут татуировка с драконом, золотой автомобильный номер, особая винтовка и набор средств для лечения и повышения выносливости. 12 сентября станет доступно дополнение Kiwami Street Pack. Разработчики добавят в игру набор улучшений для автомобилей, камень выносливости и тюремный наряд.