Хорватские виноделы предлагают покупателям нырять на дно моря за красным сухим

Чтобы достать напиток, всем желающим выдают акваланги и специальное дайверское снаряжение.

В Хорватии существует одна из самых необычных винокурен в мире — Edivo Vina на полуострове Пешелац. Там желающим приобрести вино придётся нырнуть за ним с аквалангом на дно моря, где оно хранится в идеальных температурных условиях.

Все напитки выдерживаются на морском дне не менее двух лет, после чего любой желающий может их приобрести.

Вино на Edivo Vina изготавливают из винограда сорта плавац мали, который можно найти только в Хорватии. Обычно из такого сорта делают красное сухое вино.