Об этом парламентарий поведал на форуме "Территория смыслов", который проходит во Владимирской области.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что делает его счастливым.

— Счастье — это любить свою работу… А для депутата счастье, когда он может помочь человеку. Если он от этого получает счастье и вдохновение, то значит, это его призвание, — сказал Володин на форуме "Территория смыслов" под Владимиром.

Также спикер Госдумы рассказал, что для любого человека источник счастья находится в нематериальных вещах.