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Регион
Опубликовано 3 августа 2017, 12:01

Слуцкий: Для англичан я как Юрий Гагарин

Фото&nbsp;&copy; twitter.com/@HullCity

Фото © twitter.com/@HullCity

46-летний российский специалист, недавно возглавивший английский "Халл Сити", дал интервью официальному сайту клуба в преддверии старта сезона.

— На мне лежит большая ответственность перед клубом, болельщиками и людьми из России, которые оказали мне такую поддержку, — отметил экс-наставник российской сборной и московского ЦСКА Леонид Слуцкий. — Я для них как Юрий Гагарин. Я первый тренер из России, который работает в английском футболе, и для меня это действительно очень важное время. Перед стартом сезона я настроен позитивно. Верю в своих игроков, а они верят в меня и мои принципы. Надеюсь, мы сможем достичь хороших результатов, — заключил российский тренер.

Напомним, 5 августа в первом туре чемпионшипа "Халл Сити" на выезде сыграет против "Астон Виллы".

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Галина Глазко
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