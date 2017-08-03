Слуцкий: Для англичан я как Юрий Гагарин

— На мне лежит большая ответственность перед клубом, болельщиками и людьми из России, которые оказали мне такую поддержку, — отметил экс-наставник российской сборной и московского ЦСКА Леонид Слуцкий. — Я для них как Юрий Гагарин. Я первый тренер из России, который работает в английском футболе, и для меня это действительно очень важное время. Перед стартом сезона я настроен позитивно. Верю в своих игроков, а они верят в меня и мои принципы. Надеюсь, мы сможем достичь хороших результатов, — заключил российский тренер.