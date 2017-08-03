Кузнецова собрала данные о 400 случаях незаконного вывоза детей из РФ за рубеж

В пресс-службе омбудсмена отметили, что чаще всего несовершеннолетних увозили в Ирак и Сирию.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова располагает информацией о 400 случаях незаконного вывоза российских детей за границу. Как сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена, чаще всего несовершеннолетних увозили в Ирак и Сирию.

Уточняется, что Кузнецова направила запрос всем региональным детским омбудсменам с просьбой предоставить информацию о поступающих обращениях в связи с незаконным вывозом детей в другие страны.

— После обобщения полученной информации составлен итоговый список таких детей (более 400 случаев), — говорится в сообщении.