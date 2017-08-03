Володин упрекнул представителя КПРФ в незнании цитаты Сталина

По словам спикера Госдумы, члены Коммунистической партии должны знать высказывания человека, которого они чтят.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пристыдил представителя КПРФ за то, что тот не знает цитаты Иосифа Сталина. Это случилось во время молодёжного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Член партии КПРФ решил затронуть на форуме тему выборов в Госдуму в Саратовской области, от которой и был избран Володин. Он отметил, что на 100 избирательных участках в прошлом году явка составила 70%, а результат "Единой России" превысил 60%.

В ответ на это Володин попросил молодого человека назвать автора высказывания "Один человек ошибаться может, а партия ошибаться не может". Представитель КПРФ ответить на этот вопрос так и не смог.

— Когда вы представляете ту политическую партию, которая не просто чтит этого человека, а благодаря ему в том числе получает большое количество голосов. Это сказал Иосиф Виссарионович Сталин, — сказал Вячеслав Володин.