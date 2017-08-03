Неймар может заплатить за свой трансфер в ПСЖ сам, чтобы обойти запрет Ла Лиги

Лайф изучил мнения европейских юристов по поводу возможного трансфера Неймара и пришёл к выводу, что руководство испанского чемпионата не сможет помешать уходу бразильского нападающего из "Барселоны".

Напомним, сегодня Ла Лига отказала в приёме платежа парижскому клубу и фактически заморозила переход Неймара в стан чемпиона Франции. Однако, как утверждают эксперты, ненадолго.

Руководство лиги в лице Хавьера Тебаса уже заявляло, что целью не является запрет трансфера, а всего лишь "предотвращение использования лиги в неправильных целях". Как утверждает президент лиги, "трансфер должен быть проверен на предмет соответствия финансовому fair play".

Тем не менее адвокаты, которые следуют за Неймаром, Маркос Мотта и Стефано Мальвестио, сейчас находятся в Мадриде для завершения нотариальных процедур. Также ожидается, что они поедут сегодня в Барселону для закрытия сделки.

Как утверждают специалисты, запрет на уплату отступных не предусмотрен ни законодательством ФИФА, ни правилами УЕФА. Ла Лига основывается на одном из пунктов, предусмотренных в испанском законодательстве. Однако игрок и клуб могут обойти запрет: формально Неймар может договориться с "Барселоной" и заплатить за себя сам. Тогда сделка будет предметом гражданского права, а не спортивного законодательства, из-за чего Ла Лига не сможет уже ничего предъявить участникам сделки.

Ещё один из вариантов — это временное разрешение ФИФА, если Ла Лига продолжит ставить палки в колёса.

В любом случае, как утверждают европейские юристы, Ла Лига лишь пытается сделать шум из ничего, а трансфер состоится в ближайшее время. Что же до правил финансового fair play, о соответствии им клубов можно будет делать выводы только по итогам трансферной кампании, то есть после 31 августа.