Рок-музыканта депортировали из США за выступление в образе Трампа

Питер Буватерс пожаловался, что его не только насильно посадили на рейс до Лондона, но ещё и отказывали в алкоголе весь полёт.

Фронтмен британской группы Peter & The Tube Babies Питер Буватерс был задержал на пограничном контроле в одном из аэропортов США, передаёт портал Teamrock.com. После допроса с пристрастием, который длился больше шести часов, его насильно сопроводили на самолёт до Лондона и, что вызвало ещё большее возмущение панк-рокера, "отказывали в выпивке в течение всего перелёта".

По мнению музыканта, он оказался в чёрном списке американских властей из-за выступления в образе Дональда Трампа годичной давности.

Питер Буватерс примерил образ американского миллиардера, а ныне и президента США, во время выступления в ночном клубе Lido Berlin (Германия) в декабре 2016 года. На сцене он изобразил Трампа не только в неопрятном виде, но ещё и с бутафорским косячком.