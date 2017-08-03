В Rocket League начнут банить за ругань

На этой неделе в Rocket League появится новая система банов, автоматически отслеживающая употребление запрещённых слов в чате. Разработчики из Psyonix сообщили, что изначальный список будет включать в себя 20 слов и их всевозможные вариации. Студия решила не сообщать, какие именно слова будут запрещены.

Автоматическая система будет вести статистику употребления брани для каждого игрока. После того как пользователь исчерпает некий лимит определённого слова, он будет автоматически забанен. Первая блокировка продлится всего 24 часа, зачем 72 часа, неделю и так далее вплоть до перманентного бана.

Количество игроков Rocket League недавно достигло 34 миллионов. Psyonix сообщила, что им регулярно поступают тысячи жалоб на игроков, в основном связанных с расизмом и оскорблениями.