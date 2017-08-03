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Опубликовано 3 августа 2017, 15:22

В PlayerUnknown's Battlegrounds появились серверы для игры от первого лица

Популярный онлайн-шутер PlayerUnknown's Battlegrounds получил очередное обновление, в котором был добавлен новый режим игры.

3 августа на публичные серверы PlayerUnknown's Battlegrounds было установлено ежемесячное обновление, исправляющее многие ошибки и добавляющее новый контент. В этот раз в центре внимания оказался режим от третьего лица.

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В PlayerUnknown's Battlegrounds появились серверы для игры от первого лица

Фото: © Flickr/BagoGames

Традиционно в PlayerUnknown's Battlegrounds пользователи играют с видом от третьего лица. Это позволяет им легче ориентироваться в пространстве, проще замечать игроков и даже видеть противника, заглядывая камерой за угол. В режиме от первого лица всё намного напряжённее как раз из-за ограниченного обзора. Игроки могут выбрать предпочтительный режим при поиске игры.

Также в обновлении были добавлены платные декоративные вещи и уменьшено время подбора предметов во время игры.

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Станислав Погорский
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