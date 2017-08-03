В PlayerUnknown's Battlegrounds появились серверы для игры от первого лица

3 августа на публичные серверы PlayerUnknown's Battlegrounds было установлено ежемесячное обновление, исправляющее многие ошибки и добавляющее новый контент. В этот раз в центре внимания оказался режим от третьего лица.

Традиционно в PlayerUnknown's Battlegrounds пользователи играют с видом от третьего лица. Это позволяет им легче ориентироваться в пространстве, проще замечать игроков и даже видеть противника, заглядывая камерой за угол. В режиме от первого лица всё намного напряжённее как раз из-за ограниченного обзора. Игроки могут выбрать предпочтительный режим при поиске игры.

Также в обновлении были добавлены платные декоративные вещи и уменьшено время подбора предметов во время игры.