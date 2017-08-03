Тестовые серверы Battlefield 1 заработают в консольных версиях
Студия DICE объявила о планах сделать тестирование обновлений для Battlefield 1 доступным для консольных игроков.
Ранее в тестировании грядущих обновлений для шутера Battlefield 1 могли участвовать только обладатели версии игры для PC. Вскоре к ним смогут присоединиться и игроки на PS4 и Xbox One.
Тестовые серверы Battlefield 1 заработают в консольных версиях
Фото: © Flickr/l a n g g i
На тестовых серверах Battlefield 1 ограниченное количество игроков может первым опробовать новые карты, режимы и различные изменения баланса. Разработчики из DICE иногда тестируют и различные экспериментальные идеи, которые могут не появиться на публичных серверах шутера.
Дата проведения первого консольного тестирования пока не сообщается. Для доступа на тестовые серверы Battlefield 1 будет необходима подписка PS Plus или Xbox Live Gold.