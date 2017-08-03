Началось бета-тестирование мультиплеера для Final Fantasy XV

Владельцы Final Fantasy XV на PS4 и Xbox One уже могут загрузить мультиплеерный режим для игры, получивший название Comrades. Бета-тестирование дополнение пройдёт с 3 по 8 августа.

В этом режиме игроки смогут объединяться в команду до четырёх человек и проходить различные задания в Final Fantasy XV, которая раньше была исключительно одиночной игрой. Разработчики обещают много нового контента для многопользовательского режима, но во время бета-тестирования будет доступна только его малая часть.

Принять участие в тестировании могут только обладатели Final Fantasy XV, сезонного пропуска для игры и подписки PS Plus или Xbox Live Gold.

Дата выхода полноценной версии дополнения Comrades пока не сообщается.