Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 августа 2017, 16:59

Началось бета-тестирование мультиплеера для Final Fantasy XV

Square Enix объявила о сроках проведения бета-тестирования мультиплеерного режима для Final Fantasy XV.

Владельцы Final Fantasy XV на PS4 и Xbox One уже могут загрузить мультиплеерный режим для игры, получивший название Comrades. Бета-тестирование дополнение пройдёт с 3 по 8 августа.

image

Началось бета-тестирование мультиплеера для Final Fantasy XV

Фото: © flickr

В этом режиме игроки смогут объединяться в команду до четырёх человек и проходить различные задания в Final Fantasy XV, которая раньше была исключительно одиночной игрой. Разработчики обещают много нового контента для многопользовательского режима, но во время бета-тестирования будет доступна только его малая часть.

Принять участие в тестировании могут только обладатели Final Fantasy XV, сезонного пропуска для игры и подписки PS Plus или Xbox Live Gold.

Дата выхода полноценной версии дополнения Comrades пока не сообщается.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • finalfantasy
  • squareenix
  • finalfantasyxv
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar