Кроссовки премьера Албании сорвали церемонию фотографирования с Пенсом

Нарушившего дресс-код политика не оказалось на групповом фото с участниками на саммите Американско-Адриатической хартии в Черногории.

Премьер-министр Албании Эди Рама не был допущен до церемонии фотографирования с участниками саммита в Черногории, поскольку для посещения официального мероприятия он выбрал свои любимые белые кроссовки, передаёт телеканал RTCG.

Фото: © cdm.me

И действительно, на официальной фотографии, опубликованной на сайте Американско-Адриатической хартии, помимо вице-президента США Майкла Пенса стоят премьеры Боснии и Герцеговины, Косова, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии и Черногории. А вот представитель Албании в лице Эди Рамы на групповом фото отсутствует.

Фото: © cdm.me

Отметим, официальные органы Тираны пока ещё не прокомментировали ситуацию с кроссовками премьера.