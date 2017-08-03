Сериал завершён. "Барселона" объявила о том, что Неймар выкупил свой контракт

Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба. Сумма трансфера — €222 млн, то есть полная сумма отступных, прописанная в соглашении.

"В четверг представители Неймара посетили офис клуба и выплатили 222 млн евро за расторжение договора. Теперь клуб предоставит эти данные в УЕФА", — говорится в заявлении "Барселоны".

Таким образом, как и предполагал Лайф, игрок и ПСЖ обошли требования финансовой фейр-плей, так как формально за трансфер заплатил не парижский клуб.

По сообщениям прессы, Неймар согласовал пятилетний контракт с французским ПСЖ с зарплатой €30 млн в год.

В составе каталонского клуба бразилец стал двукратным чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, а также Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Всего за "Барселону" форвард сыграл 186 матчей, в которых забил 105 мячей.