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Регион
Опубликовано 3 августа 2017, 18:04

СМИ: Неймар подписал контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен"

Неймар. Фото:&copy; РИА Новости/Александр Вильф

Неймар. Фото:© РИА Новости/Александр Вильф

Ранее стало известно, что футболист выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 млн евро.

Французский ФК "Пари Сен-Жермен" (PSG) заключил контракт с Неймаром. Об этом сообщил телеканал RMC.

Ранее СМИ сообщили, что контракт Неймара с PSG рассчитан на пять лет. Отмечалось, что футболист будет получать 30 млн евро в год.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Екатерина Котова
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