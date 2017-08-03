СМИ: Неймар подписал контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен"
Неймар. Фото:© РИА Новости/Александр Вильф
Ранее стало известно, что футболист выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 млн евро.
Французский ФК "Пари Сен-Жермен" (PSG) заключил контракт с Неймаром. Об этом сообщил телеканал RMC.
Neymar: l'officialisation attendue ce soir au PSG— RMC Sport (@RMCsport) 3 августа 2017 г.
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Ранее СМИ сообщили, что контракт Неймара с PSG рассчитан на пять лет. Отмечалось, что футболист будет получать 30 млн евро в год.
Официального подтверждения этой информации пока нет.