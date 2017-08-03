СМИ: Неймар подписал контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен"

Ранее стало известно, что футболист выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 млн евро.

Французский ФК "Пари Сен-Жермен" (PSG) заключил контракт с Неймаром. Об этом сообщил телеканал RMC.

Ранее СМИ сообщили, что контракт Неймара с PSG рассчитан на пять лет. Отмечалось, что футболист будет получать 30 млн евро в год.