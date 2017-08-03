ПСЖ официально объявил о переходе Неймара
Бразильский нападающий Неймар. Фото: © REUTERS
Бразилец стал самым дорогим футболистом мира, а за его переход катарские шейхи заплатили 222 миллиона евро.
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" официально объявил о том, что бразильский нападающий Неймар присоединился к команде.
Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/rSvlBiKX6D— PSG Officiel (@PSG_inside) 3 августа 2017 г.
Ранее 25-летний Неймар защищал цвета испанской "Барселоны", однако владелец парижского клуба — катарский фонд фонд Qatar Sports Investments, — согласился выплатить прописанные у того в контракте отступные — 222 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогим футболистом мира.
По данным СМИ, чтобы обойти финансовый фейр-плей, катарские владельцы ПСЖ заплатили Неймару 300 миллионов евро за то, чтобы он стал послом Чемпионата мира по футболу 2022 года, и большую часть этих денег форвард потратил на выкуп контракта у "Барселоны".