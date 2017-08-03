ПСЖ официально объявил о переходе Неймара

Бразилец стал самым дорогим футболистом мира, а за его переход катарские шейхи заплатили 222 миллиона евро.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" официально объявил о том, что бразильский нападающий Неймар присоединился к команде.

Ранее 25-летний Неймар защищал цвета испанской "Барселоны", однако владелец парижского клуба — катарский фонд фонд Qatar Sports Investments, — согласился выплатить прописанные у того в контракте отступные — 222 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогим футболистом мира.