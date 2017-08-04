Фанаты Overwatch недовольны обновлением одного из героев игры
Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Пользователям не понравилось, что разработчики уменьшили мощность персонажа Турбосвина.
В июне 2017 года компания Blizzard выпустила очередное обновление многопользовательского шутера Overwatch. Разработчики кардинально изменили характеристики Турбосвина, одного из персонажей-танков.
Blizzard изменила персонажа Overwatch, игроки недовольны
Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Урон от его основной атаки упал на 33 процента. После обновления игроки заметили, насколько сильно изменилось положение персонажа в Overwatch. Они начали массово жаловаться на изменения, сетуя на то, что Турбосвин стал очень слабым героем.
Руководитель разработки проекта Джефф Каплан заявил, что эти изменения были необходимы, чтобы внести баланс в игру, однако Blizzard планирует и дальше вносить коррективы.