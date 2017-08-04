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Опубликовано 4 августа 2017, 08:45

Фанаты Overwatch недовольны обновлением одного из героев игры

Фото: &copy; BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Пользователям не понравилось, что разработчики уменьшили мощность персонажа Турбосвина.

В июне 2017 года компания Blizzard выпустила очередное обновление многопользовательского шутера Overwatch. Разработчики кардинально изменили характеристики Турбосвина, одного из персонажей-танков.

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Blizzard изменила персонажа Overwatch, игроки недовольны

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Урон от его основной атаки упал на 33 процента. После обновления игроки заметили, насколько сильно изменилось положение персонажа в Overwatch. Они начали массово жаловаться на изменения, сетуя на то, что Турбосвин стал очень слабым героем.

Руководитель разработки проекта Джефф Каплан заявил, что эти изменения были необходимы, чтобы внести баланс в игру, однако Blizzard планирует и дальше вносить коррективы.

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Сергей Сурепин
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