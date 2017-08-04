Фанаты Overwatch недовольны обновлением одного из героев игры

Пользователям не понравилось, что разработчики уменьшили мощность персонажа Турбосвина.

В июне 2017 года компания Blizzard выпустила очередное обновление многопользовательского шутера Overwatch. Разработчики кардинально изменили характеристики Турбосвина, одного из персонажей-танков.

Blizzard изменила персонажа Overwatch, игроки недовольны Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Урон от его основной атаки упал на 33 процента. После обновления игроки заметили, насколько сильно изменилось положение персонажа в Overwatch. Они начали массово жаловаться на изменения, сетуя на то, что Турбосвин стал очень слабым героем.