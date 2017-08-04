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Опубликовано 4 августа 2017, 09:13

Издатель Red Dead Redemption 2 игнорирует вопрос о выходе игры на ПК

Компания Take-Two продолжает уходить от ответа. Студия Rockstar Games тоже молчит.

Фото: &copy; rockstargames.com

Фото: © rockstargames.com

Во время собрания для инвесторов журналисты задали издателю Take-Two вопрос о том, выйдет ли Red Dead Redemption 2 на ПК или нет. Представители компании уклонились от ответа и попросили подождать официального анонса от студии Rockstar Games.

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Всё ещё неизвестно, выйдет Red Dead Redemption 2 на ПК или нет

Фото: © rockstargames.com

И если первая часть Red Dead Redemption так и не вышла на ПК, то появление второй части на персональных компьютерах более реально. Особенно если разработчики сделают ставку на многопользовательский режим.

Напомним, что GTA V продалась в Steam тиражом в 7,5 миллиона копий. А за последние две недели игру запускали 1,6 миллиона человек.

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Сергей Сурепин
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