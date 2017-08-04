Издатель Red Dead Redemption 2 игнорирует вопрос о выходе игры на ПК

Во время собрания для инвесторов журналисты задали издателю Take-Two вопрос о том, выйдет ли Red Dead Redemption 2 на ПК или нет. Представители компании уклонились от ответа и попросили подождать официального анонса от студии Rockstar Games.

Всё ещё неизвестно, выйдет Red Dead Redemption 2 на ПК или нет Фото: © rockstargames.com

И если первая часть Red Dead Redemption так и не вышла на ПК, то появление второй части на персональных компьютерах более реально. Особенно если разработчики сделают ставку на многопользовательский режим.