Издатель Red Dead Redemption 2 игнорирует вопрос о выходе игры на ПК
Компания Take-Two продолжает уходить от ответа. Студия Rockstar Games тоже молчит.
Во время собрания для инвесторов журналисты задали издателю Take-Two вопрос о том, выйдет ли Red Dead Redemption 2 на ПК или нет. Представители компании уклонились от ответа и попросили подождать официального анонса от студии Rockstar Games.
Всё ещё неизвестно, выйдет Red Dead Redemption 2 на ПК или нет
И если первая часть Red Dead Redemption так и не вышла на ПК, то появление второй части на персональных компьютерах более реально. Особенно если разработчики сделают ставку на многопользовательский режим.
Напомним, что GTA V продалась в Steam тиражом в 7,5 миллиона копий. А за последние две недели игру запускали 1,6 миллиона человек.