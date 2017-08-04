В Канаде создадут универсальный игровой контроллер

Сейчас разработчики собирают деньги на Kickstarter. Устройство поступит в продажу в мае 2018 года.

Команда инженеров из Канады создала игровой контроллер, который будет подходить почти ко всем консолям последних двух поколений, ПК и смартфонам. Внешне он напоминает одновременно и Dualshock 4 от Sony, и контроллер консоли Microsoft.

Канадцы создают универсальный игровой контроллер Фото: © Digital Depth Inc.

Новое устройство будет поддерживать Playstation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, ПК, Mac, iOS, Android, Wii U и Switch. Авторы проекта планировали собрать 75 тысяч долларов — за 42 дня до завершения кампании сумма составляет 108 тысяч долларов.