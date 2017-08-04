Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 августа 2017, 10:23

В Канаде создадут универсальный игровой контроллер

Фото: &copy; Digital Depth Inc.

Фото: © Digital Depth Inc.

Сейчас разработчики собирают деньги на Kickstarter. Устройство поступит в продажу в мае 2018 года.

Команда инженеров из Канады создала игровой контроллер, который будет подходить почти ко всем консолям последних двух поколений, ПК и смартфонам. Внешне он напоминает одновременно и Dualshock 4 от Sony, и контроллер консоли Microsoft.

image

Канадцы создают универсальный игровой контроллер

Фото: © Digital Depth Inc.

Новое устройство будет поддерживать Playstation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, ПК, Mac, iOS, Android, Wii U и Switch. Авторы проекта планировали собрать 75 тысяч долларов — за 42 дня до завершения кампании сумма составляет 108 тысяч долларов.

Приобрести All Controller можно, проспонсировав энтузиастов на сумму от 87 долларов (5200 рублей). Рассылка начнётся в мае 2018 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar