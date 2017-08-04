Стоимость подписки Origin Access выросла

Об этом сообщила компания Electronic Arts в письме, которое было разослано пользователям сервиса.

Цена ежемесячной подписки на сервис Origin Access выросла с 249 до 299 рублей. Эта сумма будет списана в следующий платёжный период. Годовая подписка всё ещё стоит 1799 рублей.

EA подняла стоимость подписки Origin Access Фото: © Electronic Arts Inc.

Компания Electronic Arts подарит один месяц бесплатно тем пользователям, у которых сейчас активна подписка. Пока неизвестно, касаются эти изменения сервиса EA Access (аналог Origin Access на Xbox).