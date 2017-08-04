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Опубликовано 4 августа 2017, 10:51

Стоимость подписки Origin Access выросла

Фото: &copy; Electronic Arts Inc.

Фото: © Electronic Arts Inc.

Об этом сообщила компания Electronic Arts в письме, которое было разослано пользователям сервиса.

Цена ежемесячной подписки на сервис Origin Access выросла с 249 до 299 рублей. Эта сумма будет списана в следующий платёжный период. Годовая подписка всё ещё стоит 1799 рублей.

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EA подняла стоимость подписки Origin Access

Фото: © Electronic Arts Inc.

Компания Electronic Arts подарит один месяц бесплатно тем пользователям, у которых сейчас активна подписка. Пока неизвестно, касаются эти изменения сервиса EA Access (аналог Origin Access на Xbox).

С помощью Origin Access можно получить доступ к определённому набору игр. Не так давно в библиотеку добавили Titanfall 2, скоро появится Battlefield 1.

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Сергей Сурепин
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