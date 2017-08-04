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Опубликовано 4 августа 2017, 11:51

Ведущую "Дома-2" Катю Жужу застали за поцелуями с Олегом Майами

Ведущая телепроекта "Дом-2" Катя Жужа возобновила романтические отношения с подопечным Максима Фадеева Олегом Майами. В социальных сетях 28-летний певец начал публиковать фотографии с "тайной возлюбленной" и просил помощи у поклонников при выборе букета на свидание. Хоть звезда шоу "Голос" и не показывал лицо незнакомки, поклонники Майами сразу же узнали в ней 29-летнюю телеведущую.

SUPER застал пару за поцелуями в аэропорту. Олег провожал Катю в отпуск в Дубай. Влюблённые вместе с дочерью Жужи Николь прошли к регистрационной стойке, артист помог им донести сумки и поцеловал телеведущую на прощание.

Фото: SUPER

Фото: SUPER

Фото: SUPER

Фото: SUPER

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Саша Белевская
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