Школьницы из Кении разработали приложение для борьбы с женским обрезанием
Фото: © twitter.com/technovation
Пять девочек-подростков из Кении придумали приложение под названием i-Cut, которое предоставляет девушкам лёгкий доступ к юридической и медицинской помощи. Благодаря i-Cut потенциальные жертвы обрезания могут обратиться за помощью к властям и избежать калечащей процедуры.
Женское обрезание — частичное или полное обрезание наружных половых органов — незаконно в Кении, но по-прежнему практикуется по религиозным и культурным причинам. Девушки смогут предотвратить обрезание, обратившись к властям через приложение, или получить квалифицированную медицинскую помощь после прохождения процедуры. В этом году разработчицы примут участие в международном конкурсе Technovation Challenge, который проходит в Калифорнии.
The powerful story of a #WorldPitch team who wants to restore hope to girls in society: https://t.co/VQf6GDhPIz @LakeHub #WednesdayWisdom pic.twitter.com/uSA5wuOaL4— Technovation (@technovation) 5 июля 2017 г.
К сожалению, женское обрезание — глубоко укоренившаяся практика. По оценкам экспертов, ему подвергается каждая четвёртая жительница Кении. Создательницы приложения i-Cut прекрасно понимают, что эту проблему нельзя решить одним нажатием кнопки, ведь отказ от обрезания может вызвать раскол в семье и привести к насилию. Школьницы призывают Правительство Кении помочь им в борьбе с женским обрезанием и расширить права и возможности женщин в стране.