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Опубликовано 5 августа 2017, 11:00

Школьницы из Кении разработали приложение для борьбы с женским обрезанием

Фото: &copy; twitter.com/technovation

Фото: © twitter.com/technovation

Пять девочек-подростков из Кении придумали приложение под названием i-Cut, которое предоставляет девушкам лёгкий доступ к юридической и медицинской помощи. Благодаря i-Cut потенциальные жертвы обрезания могут обратиться за помощью к властям и избежать калечащей процедуры.

Женское обрезание — частичное или полное обрезание наружных половых органов — незаконно в Кении, но по-прежнему практикуется по религиозным и культурным причинам. Девушки смогут предотвратить обрезание, обратившись к властям через приложение, или получить квалифицированную медицинскую помощь после прохождения процедуры. В этом году разработчицы примут участие в международном конкурсе Technovation Challenge, который проходит в Калифорнии.

К сожалению, женское обрезание — глубоко укоренившаяся практика. По оценкам экспертов, ему подвергается каждая четвёртая жительница Кении. Создательницы приложения i-Cut прекрасно понимают, что эту проблему нельзя решить одним нажатием кнопки, ведь отказ от обрезания может вызвать раскол в семье и привести к насилию. Школьницы призывают Правительство Кении помочь им в борьбе с женским обрезанием и расширить права и возможности женщин в стране.

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Татьяна Кондратьева
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