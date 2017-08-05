Школьницы из Кении разработали приложение для борьбы с женским обрезанием

Пять девочек-подростков из Кении придумали приложение под названием i-Cut, которое предоставляет девушкам лёгкий доступ к юридической и медицинской помощи. Благодаря i-Cut потенциальные жертвы обрезания могут обратиться за помощью к властям и избежать калечащей процедуры.

Публикация от Technovation (@techchal) Июл 31 2017 в 4:43 PDT

Женское обрезание — частичное или полное обрезание наружных половых органов — незаконно в Кении, но по-прежнему практикуется по религиозным и культурным причинам. Девушки смогут предотвратить обрезание, обратившись к властям через приложение, или получить квалифицированную медицинскую помощь после прохождения процедуры. В этом году разработчицы примут участие в международном конкурсе Technovation Challenge, который проходит в Калифорнии.